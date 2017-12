Albiol admite ante el PP que habrá que hacer una "reflexión profunda" y Rajoy le aconseja no precipitarse

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha admitido este viernes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que habrá una "reflexión profunda" tras la derrota del partido en las elecciones en Cataluña y Rajoy le ha aconsejado no precipitarse porque en la vida hay que pensar las cosas y tomar las decisiones con tiempo, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Ante los datos del 21-D, en los que el PP ha cosechado los peores resultados de su historia, Albiol no ha presentado su dimisión pero sí que ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional que hay que abrir una "reflexión profunda".

Tras escuchar su exposición, Rajoy ha admitido que el PP no ha tenido buenos resultados pero ha recomendado Albiol no precipitarse porque, según ha dicho, en la vida las cosas hay que pensarlas y tomas las decisiones con tiempo, han indicado las mismas fuentes.

"Para mí lo más fácil o lo más cómodo sería dimitir. Me parece que en estos momentos si yo dimito, me estaría seguramente favoreciendo a título personal pero estaría dejando el partido en un situación muy delicada, porque en estos momentos con tres diputados lo que corresponde es que todos los que estamos, todos sin exclusión, intentemos aportar la solución y veamos cuál es la solución", ha declarado.

Al ser preguntado si Mariano Rajoy le ha pedido que no se vaya, Albiol ha indicado que habló anoche con el jefe del Ejecutivo y "no hace falta" que le diga lo que tiene que hacer. "Soy lo suficientemente mayorcito y quiero demasiado a este partido para entender lo que tengo que hacer o no tengo que hacer en estos momentos", ha afirmado.