Albiol: Puigdemont, Junqueras, Govern y entidades "engañan como chinos a su parroquia"

Pide al PSC que apoye la celebración de un pleno monográfico sobre las declaraciones de Vidal

El coordinador general del PP catalán y exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmado este martes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; el resto del Govern y las entidades soberanistas "engañan como chinos a su parroquia" al asegurar que se celebrará un referéndum.

"Están jugando con la buena fe de algunos y los intereses de otros", ha lamentado en una rueda de prensa, en respuesta las declaraciones del expresidente de la Generalitat Artur Mas este martes en las que ha abierto la posibilidad de que el referéndum se celebre en torno al verano en caso que se avance.

Albiol ha insistido en que el Govern no logrará separar a Catalunya del resto de España: "Lo que hace Puigdemont y Junqueras y el resto del Govern con las entidades soberanistas que tienen alrededor es engañar como chinos a su parroquia", y ha dicho que el Gobierno central se encargará de que se actúe con sentido común, en sus palabras.

"¿En Cataluña puede haber un simulacro de referéndum? Lo podría haber. Pero ya garantizo que no va a haber ningún referéndum para decidir la separación de Cataluña del resto de España", ha dicho.

Ha asegurado que si se produce la inhabilitación de algún político no es porque se vaya en contra de los catalanes, sino porque hay políticos que se dedican a desobedecer las resoluciones judiciales: "Se llame Carme Forcadell o sea el concejal del pueblo más pequeño".

SANTIAGO VIDAL

Preguntado sobre el posicionamiento de JxSí y la CUP contra una petición de Cs para que Puigdemont comparezca en el próximo pleno y explique las declaraciones del dimitido senador de ERC Santiago Vidal, Albiol ha dicho que su comportamiento "es el esperado".

"Es evidente que quieren mantener a Puigdemont y a Junqueras debajo de las piedras para que no den explicaciones", ha criticado, y ha subrayado que se trata del hecho político más grave que ha vivido Catalunya en los últimos años.

Ha afirmado que desde el PP se sigue defendiendo la necesidad de celebrar un pleno monográfico para que Puigdemont dé explicaciones, y ha pedido al PSC que deje atrás su actitud de "prudencia", y que apoye al grupo parlamentario popular.

El PP insta a Cs y el PSC a apoyar esta propuesta, algo que los socialistas catalanes estudiarán en las próximas horas y que el grupo que lidera Inés Arrimadas no descarta, aunque su prioridad era que compareciera Puigdemont en el próximo pleno para no demorar las explicaciones.

12 DE OCTUBRE

En relación al archivo de la causa contra seis concejales del municipio acusados por un delito de desobediencia de funcionario público por supuestamente haber abierto el edificio municipal durante el festivo del 12 de Octubre de 2016, ha afirmado que la resolución le parece "una barbaridad".

"Me parece una resolución tendenciosa, motivada de una manera que no es causal", ha dicho y ha observado que el mensaje que traslada la sentencia es que el ciudadano que reciba una sentencia que no le guste la puede romper delante de los medios de comunicación, ya que el juez lo considera parte, según él, de la normalidad.

Albiol ha recordado que el caso se ha archivado contra el criterio de la propia Fiscalía: "Lo que no voy a hacer es decir que esta sentencia es un poco extraña, porque obedece a un juez que es uno de los firmantes que pedía el derecho a decidir. No voy a hacer esas conclusiones, pero las dejo ahí".