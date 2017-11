Albiol acusa a Puigdemont de "escaquearse" del debate que le propuso

El candidato de PP a presidir la Generalitat, Xavier García Albiol, ha acusado al candidato de JuntxCat y presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, de buscar excusas para "escaquearse" del debate 'cara a cara' que le propuso.

En declaraciones durante un acto contra la violencia de género en Sant Joan Despí (Barcelona), Albiol ha insistido en que "estará encantado" de celebrar el debate donde quiera, pero que no le ponga excusas porque no es él quien puede permitir o no que este debate se haga en Barcelona en vez de Bruselas.