Albiol dice que Puigdemont y sus socios tienen prisa por "irse de España" porque "saben que van a pagar las fechorías"

El presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña, Xavier García Albiol, ha asegurado que las detenciones que se han producido este jueves por la presunta financiación irregular de CDC evidencian "por qué Convèrgencia, Carles Puigdemont, y sus socios de gobierno tienen tanta prisa en irse de España".

Para Albiol, "están huyendo de los juzgados porque saben que les van a hacer pagar las fechorías y los excesos que CDC ha cometido en los años que ha estado al frente del poder, como el famoso cobro de comisiones del tres por ciento".

El coordinador general del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, se ha referido así a la detención este jueves de 18 personas por diversos presuntos delitos, durante la operación 'Pika' que ha realizado la Guardia Civil vinculada a la presunta financiación irregular de CDC, en la que ha practicado 24 entradas y registros. Albiol ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Castellón en la que ha valorado la actualidad política.

"Ahora entendemos en Cataluña por qué Puigdemont tiene tanta prisa por marcharse de España, para no tener que dar cuenta ante la Justicia por las irregularidades y excesos", ha manifestado.

Preguntado por si ha recibido esta noticia con sorpresa, ha asegurado que sí por "la magnitud y el número de personas detenidas", al tiempo que ha destacado que estas órdenes de detención "no nacen ni del Tribunal Constitucional (TC), ni de la Audiencia Nacional (AN), ni del Gobierno de España, sino de un juzgado de Cataluña". "Y es una derivada de la investigación que se inició a raíz de lo que Pasqual Maragall denominó como comisiones del tres por ciento", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que esta operación les ha "sorprendido relativamente" pero por la reacción de CDC y de los partidos independentistas y por "la prisa en intentar convocar el referéndum y en salir de España, "parece que no les ha sorprendido". "Esto no obedece a una casualidad sino a la prisa de salir de la competencia de los juzgados españoles, para que no les juzguen por las fechorías que han cometido", ha concluido.