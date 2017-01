Albiol: el Estado combatirá el "adoctrinamiento" independentista con más presencia en Cataluña

Propone que la ley educativa incluya "medidas correctoras"

El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, ha explicado que el Estado redoblará su presencia en Cataluña para hacer frente al "adoctrinamiento" que cree que están haciendo los independentistas en la sociedad catalana.

En una entrevista de Europa Press, Albiol ha asegurado que el Govern y los partidos soberanistas "han aprovechado los últimos años --en los que el Gobierno estaba centrado en la recuperación económica-- para provocar una desconexión del sentimiento de pertenencia a España" entre los catalanes.

Considera que lo han hecho desde todos los ámbitos, desde el político hasta el mediático, pasando por el cultural y el educativo: "Ha habido un uso tremendamente cruel de lo que es una parte de la escuela pública, que se ha convertido en un instrumento de adoctrinamiento a favor del sentimiento independentista y en contra de lo que significa España".

Ha dicho que "ahora que los partidos constitucionalistas se están replanteando una reforma de la ley educativa, deben tener la capacidad de saber leer lo que está pasando en los territorios y, especialmente, saber leer las necesidades en materia educativa que hacen falta en Cataluña".

En este sentido, ha apostado por que PP, PSOE y C's incluyan "medidas correctoras" en la legislación para evitar este fenómeno, algo que considera que ya se debería haber hecho cuando se traspasaron las competencias educativas a Cataluña si se hubiera previsto que algunas escuelas se usarían como instrumento para propagar la tesis independentista, ha dicho.

"Cuando se hizo el traspaso, si se hubiera conocido cómo acabaría parte del mismo, se hubieran incluido una serie de medidas correctoras para evitar situaciones que se están dando en estos momentos por parte de los independentistas, que están usando la escuela para esta desconexión", ha deplorado.

La misión del Gobierno central y de los partidos constitucionalistas en esta legislatura es "combatir esta desconexión a través de más presencia de lo que significa el Estado y de lo que es el sentimiento de ser español" en Cataluña.

PIDE EL CERVANTES EN CATALUÑA

Preguntado por las medidas concretas que se llevarán a cabo, ha apostado, por ejemplo, por trasladar la sede central del Instituto Cervantes de Madrid a Barcelona, "donde se pondría más en valor", y por celebrar partidos de la selección española de fútbol en Cataluña.

"Los catalanes deben tener muy claro que el Gobierno de España está a su lado, ha invertido y seguirá invirtiendo en Cataluña", pese a que los independentistas se han empeñado, con éxito, en hacer creer lo contrario, según él.

PRESUPUESTOS DE INTERIOR

Albiol considera urgente un Govern que se preocupe por las necesidades reales de los catalanes, como las políticas sociales y la seguridad, que son dos de los ejes principales para el PP catalán.

Por ello, ha "ofrecido al Govern la posibilidad" de dar apoyo al capítulo de Interior de los Presupuestos 2017 si se ofertan 500 nuevas plazas de Mossos d'Esquadra y se garantiza que los agentes quedan al margen de cualquier presión política.

Esta acción sería una muestra de apoyo al conseller Jordi Jané, de quien la CUP pidió la dimisión al acusarle de haber actuado de oficio en la detención de varios compañeros acusados de quemar fotos del Rey.

INHABILITACIÓN DE FORCADELL

Sobre la posible inhabilitación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cargos como el expresidente Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, ha dicho que no le gustaría porque significaría "que hay un problema de radicalidad y tensión política".

Si acaban inhabilitados, será porque "se lo han buscado, y no se estará juzgando ni castigando a la sociedad catalana", como dicen ellos siguiendo una estrategia propia de gobiernos totalitarios, ha lamentado.

"Igual que cuando se juzga a un político del PP no se castiga a toda la sociedad que vota al PP, no se está juzgando ni castigando a la sociedad catalana. Si ocurre --la inhabilitación--, espero que no tengan la tentación de decirlo", ha sentenciado.