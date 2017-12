Albiol espera que no sea cierto que los Mossos le espiaron: "No me consta que lo sea"

EUROPA PRESS

El candidato del PP a las elecciones, Xavier García Albiol, ha confiado este jueves en que no sea verdad que los Mossos d'Esquadra le espiaron a él y al delegado del Gobierno en Cataluña, el popular Enric Millo: "Yo espero que no sea cierto. No me consta que lo sea".

Durante un mitin en un hotel de Barcelona ante 150 simpatizantes y con la ministra Dolors Montserrat, Albiol se ha referido así a una información publicada que apuntaba a que datos de estos espionajes habían aparecido entre la documentación que la Policía Nacional interceptó a los Mossos el 26 de octubre cuando la llevaban a una incineradora.

Pese a decir que no le consta que esa información sea cierta, ha dicho que del independentismo espera cualquier cosa, ya que el candidato de JuntsxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "ha sido capaz de desviar dinero de servicios sociales para el referéndum".

Horas antes, Albiol había convocado una rueda de prensa de urgencia para anunciar que tomaría acciones legales contra Puigdemont --que ahora es candidato de JuntsxCat a las elecciones-- de confirmarse estos espionajes.

Aunque el líder popular reconoció a preguntas de los periodistas que el Gobierno no le había confirmado que esa información fuese cierta, aludió a que una personalidad relevante le dijo que podría ser verdad.