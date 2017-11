Albiol insiste en su 'cara a cara' con Puigdemont y dice que le "trae sin cuidado" si quiere votar o no

El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha insistido este jueves en pedir un 'cara a cara' con el expresidente catalán y cabeza de lista de Junts per Cataluña, Carles Puigdemont, y ha añadido que le "trae sin cuidado" que haya solicitado o no el voto por correo para las elecciones del próximo 21 de diciembre.

"Si quiere votar o no votar, pedir el voto o no por correo es su problema, le vamos a ganar igualmente", ha declarado Albiol al ser preguntado si cree que Puigdemont acudirá a votar el día 21 a Cataluña, dado que no ha solicitado votar por correo. Este miércoles finalizaba el plazo de inscripción en el censo de los electores que residen fuera de España.