Albiol dice que "solo pueden abandonar la prisión" los que acaten la Constitución y el 155

El candidato del PP en las elecciones del 21 de diciembre, Xavier García Albiol, ha defendido que "solo pueden abandonar la prisión aquellos políticos que acaten la Constitución, que estén dispuestos a respetar el Estado de derecho y que reconozcan el artículo 155".

Albiol ha sostenido que si los presos soberanistas no cumplen estos requisitos y no reconocen la labor que ha hecho el Gobierno central con el 155 "no puede haber ninguna medida de gracia".