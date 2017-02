Albiol niega reuniones "secretas" del Gobierno con la Generalitat para hablar del referéndum

El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, ha negado este miércoles que existan reuniones "secretas" del Gobierno con la Generalitat para hablar del referéndum de independencia, pero ha insistido en que no le corresponde valorar la agenda del presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy.

"Comparto con el Govern que no hay ningún tipo de negociación, porque el Gobierno de España no lo quiere, sobre la soberanía de los catalanes y el referéndum", ha sentenciado en declaraciones en los pasillos del Parlament, al margen de que Rajoy se haya reunido o no con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El dirigente popular ha reiterado así que no hay "ningún tipo de acuerdo ni negociación para la celebración de un referéndum, que quebrantaría la soberanía nacional para separar Cataluña del resto de España".