Alcalde de Valladolid cree que Patxi López no tiene "ninguna posibilidad" de ser el próximo secretario general del PSOE

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, no ha dudado este lunes en afirmar que Patxi López, primer socialista que oficializó su candidatura a las Primarias del PSOE, no tiene "ninguna posibilidad" de ser el próximo secretario general del Partido Socialista, cargo al que aspira también Pedro Sánchez, al que apoya abiertamente el edil vallisoletano.

En una entrevista al programa Espejo Público recogida por Europa Press, Óscar ha sido tajante al comparar la afluencia de los militantes a los actos convocados por Pedro Sánchez, que el pasado sábado reunió en Valladolid a unas 1.700 personas, según sus datos, con los actos protagonizados por Patxi López, y que, en su opinión, no tienen "la misma respuesta".

Para Óscar Puente, la principal diferencia entre Patxi López y Pedro Sánchez radica especialmente en la capacidad de uno y otro para unir al PSOE.

Puente ha aprovechado la ocasión también para apelar a la unidad del PSOE y para reclamar que se respete el resultado de las Primarias del mes de mayo para que los hechos internos del pasado mes de octubre no se vuelvan a repetir "nunca" y ha defendido el proyecto de alguien que dice una cosa y la hace y que apuesta por un Partido Socialista autónomo y que no sea un gregario del PP, en referencia a Pedro Sánchez.

El primer edil de Valladolid ha recordado también que Pedro Sánchez ha garantizado lealtad al ganador de esas Primarias, en el caso de que el madrileño no sea elegido próximo secretario general, para reivindicar esa misma lealtad a Sánchez en el caso de ganar el proceso.

Por otro lado, Puente ha considerado que el acuerdo alcanzado entre PSOE y PSC por el que los militantes catalanes podrán participar en las Primarias para escoger al secretario general pero tras su incorporación a un censo específico pretende "dificultar" el voto. "Me da mucha pena que pueda pasar en el PSOE", ha sentenciado.

En el papel de defensor de sus "convicciones" personales, Óscar Puente ha cuestionado las prisas que hubo en su día para constituir el Gobierno y para aprobar los presupuestos generales del Estado para 2017 que a día de hoy todavía no han sido presentados. "No entiendo a dónde va esta estrategia política", ha opinado el alcalde de Valladolid quien, preguntado por el resultado de algunos de los pactos PP-PSOE, ha sido tajante al recordar que el que gobierna es el Gobierno y no el Parlamento.