Alcaldesa Santander sobre su apoyo a Sáenz de Buruaga: "no creo que estar con uno sea estar en contra del otro"

La alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, ha reiterado que apoya la candidatura de María José Sáenz de Buruaga a la Presidencia del PP porque es de la que tiene "conocimiento" y le parece "buena" pero, ha dicho, "no creo que estar con uno sea estar en contra el otro".

A preguntas de la prensa sobre la campaña que los precandidatos inician este viernes, Igual ha enfatizado que tanto la candidatura de Sáenz de Buruaga como la de Ignacio Diego son "totalmente legítimas y seguro que las dos tienen buen proyecto" pero, al haber dos, "hay que decantarse y ser valiente".

En su caso, ha dado su apoyo a la de la secretaria general pero, ha enfatizado, son "los afiliados los que tendrán que decidir" entre una u otra y por eso ha destacado que ve "perfecta" la campaña electoral que se desarrollará hasta el próximo 17 de marzo.

Sobre su apoyo a Sáenz de Buruaga, ha reiterado que la precandidata se acercó al grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Santander y a ella en concreto para manifestarle su intención de presentarse "con un proyecto para aunar la familia del PP y con un proyecto para hacer cosas nuevas".

"Además me dejó la oportunidad de poder sugerir, colaborar y aportar a las ideas que ella tiene en su proyecto y por eso avalo la candidatura, porque me parece buena", ha añadido Igual, que ha indicado que, por el contrario, no conoce el proyecto de Ignacio Diego y "por eso no voy a decir que no sea válida".

Y es que, para la regidora 'popular' y sucesora en el cargo de Iñigo de la Serna, actual ministro de Fomento, que también ha brindado su apoyo a Sáenz de Buruaga, "no creo que estar con uno sea estar en contra del otro".

"Ignacio Diego tiene todo mi respeto y mi reconocimiento. Es una persona que ha ganado elecciones para el PP con mayoría absoluta, que es muy díficil, que ha liderado el Gobierno de Cantabria encontrándose muchas facturas debajo del cajón y que se ha ocupado y preocupado de sanear las cuentas, lo que no le ha dado tiempo a lucirse porque era más urgente sanear las arcas del Gobierno regional", ha apuntado.

Pero, en estos momentos, al haber dos candidaturas para el 12 Congreso Regional del PP de Cantabria, ha enfatizado que "hay que decantarse por una y hay que ser valiente". "Apoyo a la que he podido aportar pero ahora será lo que la gente vote", ha dicho.

Unas votaciones que cree que son "una oportunidad para el PP de elegir el mejor proyecto". "Es tan sencillo como eso y la fuerza en estos momentos la tienen los votantes", ha dicho la dirigente 'popular'.

Cuestionado por si su apoyo a Sáenz de Buruaga se debe también es quienes opinan que el partido necesita un cambio, ante lo que ha ensalzado que "hacen falta cambios continuamente porque la política es cambio". "Creo que Nacho lleva 14 años al frente del PP y no conozco la ilusión, las fuerzas y las ganas que pueda tener, que seguro las tiene, pero sí es cierto que la política ha cambiado muchísimo", ha añadido.

Un cambio que en el caso de los 'populares' del Ayuntamiento de la capital cántabra se ha traducido, según ha apuntado, en salir a la calle cada día y estar "atentos a la realidad". "No nos podemos rodear solo de nuestro círculo y de la gente que nos dice que todo esta bien porque no es así", ha concluido.