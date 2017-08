Alejandro Fernández (PP) aboga por un Govern "alternativo" con Cs y PSC tras unas elecciones

Ve difícil reformar la Constitución porque en el Congreso están los que "apoyan a Maduro"

"El gobierno de Patxi López, con el que muchas cosas no compartíamos, fue terapéutico, sanador y la prueba la tenemos ahora: la agenda independentista desapareció y la estabilidad política volvió al País Vasco", reflexiona el diputado popular.

Fernández alega que Andalucía y Catalunya son dos comunidades en las que no ha habido alternancia política: la primera porque siempre ha gobernado el PSOE; la segunda porque, pese a gobernar varios partidos, "el nacionalismo siempre ha estado presente en el Govern".

"La alternancia política es clave en democracia y cuando no se produce las cosas acaban pudriéndose que es lo que ha pasado con el proceso soberanista", concluye Fernández, también presidente del PP en la provincia de Tarragona.

Tampoco ve factible que el soberanismo pueda exhibir en la próxima legislatura la misma unidad que ahora en el Parlament, ya "que los jerarcas históricos de Convergencia, los de las casas de verano en la Cerdanya", se han dado cuenta que no comparten nada con la CUP, que califica de radical.

Mientras que PSC y Cs ya han confirmado a Miquel Iceta e Inés Arrimadas como sus jefes de filas ante unas eventuales elecciones, el PP no ha dado ningún movimiento, pero Fernández no tiene dudas de que repetirá el actual líder popular, Xavier García Albiol.

"Nosotros no solo estamos preparados, estamos preparadísimos. No hemos activado el mecanismo, pero es evidente que Albiol tiene todo nuestro apoyo para encabezar la lista. Todo el mundo lo tiene claro, no hay dudas", declara.