Alfredo Vega (PSC) sucede a Ballart como nuevo alcalde de Terrassa (Barcelona)

La falta de acuerdo del PDeCAT con la apuesta de los 'comuns', ERC y CUP permite al PSC gobernar

Vega ha pasado a ser alcalde, porque el PDeCAT no se ha sumado al acuerdo de Terrassa en Comú (TeC), ERC y la CUP para formar una mayoría absoluta y así, el socialista, al ser el candidato con más votos en las pasadas elecciones municipales, ha conseguido la alcaldía y gobernará en minoría con ocho ediles más.

Sàmper ha dicho que se ha intentado "no con pocos esfuerzos y recursos" llegar a un acuerdo con TeC, ERC y la CUP, pero no han conseguido convencer al resto de organizaciones durante las negociaciones y ha señalado que no habrá otro momento para encontrar un acuerdo que reclame la restitución de las instituciones, aunque ha dejado la puerta abierta para el futuro, recordando que el PDeCAT de Terrassa tiene a un político en el exilio, el conseller de Cultura cesado Lluís Puig, y otro encarcelado, el conseller de Territorio y Sostenibilidad cesado, Josep Rull.