Un juez de Alicante pide a la Generalitat de Cataluña que traduzca un escrito en catalán porque no es lengua cooficial

El titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante ha solicitado a la Generalitat de Cataluña que traduzca al castellano un escrito remitido a este órgano en catalán ya que no es lengua cooficial en la Comunitat Valenciana.

El documento remitido desde Cataluña hace referencia a una cuestión de competencia territorial y está fechado el pasado 23 de diciembre. Ahora, el juez José Maria Magán entiende que "no puede ser admitido como válido" al no existir "reconocimiento legal ni ser admitida la lengua catalana como lengua cooficial por parte de la legislación vigente" valenciana.

Por ello, con fecha del pasado día 5, devuelve la documentación a la Generalitat catalana "para que la misma traduzca a su cargo y remita debidamente traducido al castellano el escrito presentado".

En el auto, Magán argumenta como "problema jurídico insalvable" que parte "de una extraterritorialidad de la lengua" catalana que "nunca ha sido reconocida por la Comunitat Valenciana en ninguno de los Estatutos hasta ahora promulgados". En ese sentido, se remite tanto al de 1982 como al actual nuevo estatuto promulgado en 2006.

Insiste el juez que la legislación permite "utilizar a cualquiera de las partes litigantes, además del castellano, la lengua que sea también cooficial" en cada comunidad autónoma, con "plena validez, tanto oralmente como por escrito".

Sin embargo, como excepción, se establece la obligación de traducir cuando tengan efecto "fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la comunidad autónoma, salvo si se trata de comunidades autónomas con lengua cooficial propia coincidente".

Una circunstancia que para el juez no se da entre Cataluña y la Comunitat Valenciana en tanto entiende que las lenguas cooficiales "no son coincidentes". "La lengua en la que el escrito remitido está redactado (catalán) no es coincidente con la declarada oficial en la Comunidad autónoma a la que el escrito se dirige (Comunitat Valenciana), y que es únicamente la lengua valenciana", agrega.

Y abunda: "esta cuestión ya fue libremente decidida y resuelta por la comunidad autónoma valenciana: la única lengua oficial de la Comunidad Valenciana, además del castellano, es el valenciano, no el catalán".

"ATAQUE DIRECTO"

Recalca que el Estatuto de Peñíscola estableció como lenguas cooficiales el castellano y el valenciano "sin hacer referencia de ningún tipo, ni siquiera indiciaria, al catalán". De modo que, "lo que no puede pretender la Generalidad de Cataluña es imponer su lengua autonómica cooficial a otra Comunidad Autónoma, (...) Esto supone un ataque directo a lo que libremente ha decidido la Comunidad Valenciana y ha positivizado en su norma autonómica de máximo nivel".

Recuerda que los textos en catalán solo son asumibles en Cataluña y en las Illes Balears y manifiesta, por todo ello, que "lo anterior implica la necesidad absoluta de traducir al castellano el escrito remitido a este Juzgado en lengua catalana, dado que la cuestión sobre si la variante catalana es asimilable o no a la lengua valenciana puede ser objeto de discusión lingüística, pero jurídicamente la cuestión esta resuelta desde hace décadas: no estamos ante una misma lengua".