Alicante solicita al Gobierno acoger la tercera cumbre de los líderes del sur de Europa

El alcalde de Alicante (PSOE), Gabriel Echávarri, ha solicitado este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acoger la tercera cumbre que los líderes del sur de Europa tienen previsto celebrar en España el próximo mes de abril.

En ese sentido, ha ofrecido la sede de Casa Mediterráneo para albergar el encuentro y ha reclamado convertir la institución en un "centro internacional de mediación y arbitraje para los conflictos comerciales en el eje Mediterráneo".

Asimismo, ha vuelto a insistir al Gobierno de Rajoy que luche para que Alicante pueda albergar la Agencia Europea del Medicamento. "Ya albergamos la euroagencia descentralizada más importante, EUIPO, que ha generado un impacto en la provincia de Alicante de 376 millones de euros", ha recordado.

Echávarri ha defendido la capacidad de Alicante para acoger inversiones y competir, "en condiciones de igualdad", con cualquier ciudad similar. "Sólo tenemos que creérnoslo, asumir que igual no somos más que nadie, pero seguro que no somos menos; salir de la ciudad y vender nuestras bondades, reivindicar lo que creemos justo, sabiendo que no debemos nada".

En ese contexto, el alcalde socialista ha asegurado que el actual Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante tiene un reto por delante que no es otro que "diseñar la ciudad" para hacerla "atractiva para cualquier persona, sea de donde sea y venga de donde venga".

"Un Alicante con suelo industrial de calidad para el establecimiento de empresas, un Alicante que no demonice el sector de la construcción, volviendo a facilitar, no solamente instrumentos legales y seguridad jurídica para su establecimiento en la ciudad, sino asegurando que todas las empresas compitan en condiciones de igualdad en este sector, sin atajos para nadie", ha concluido.