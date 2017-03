Alonso pide al Gobierno vasco que se deje de "ambigüedades" en la negociación de Presupuestos y ofrece "un apoyo leal"

Advierte de que los modelos del PP y de EH Bildu "se autoexcluyen" y el Ejecutivo no puede pretender "hacer una cosa y la contraria"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al Gobierno vasco que se deje de "ambigüedades" en la negociación de los Presupuestos para 2017, y le ha ofrecido "un apoyo leal" de su partido si abre un proceso negociador con los populares y se modifican las cuentas en el sentido que ellos reclaman. Además, ha advertido de que los modelos del PP y de EH Bildu "se autoexcluyen" y el Ejecutivo no puede pretender "hacer una cosa y la contraria".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Alonso ha señalado que las cuentas "tienen que cambiar" porque considera que, tal como están ahora, es el mismo proyecto que los populares rechazaron el año pasado. "Nosotros hemos hecho una oferta muy clara, pero la clave es que ellos decidan qué modelo quieren para el País Vasco y hacia dónde se quieren dirigir", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que hay un debate "dentro del PNV, una discrepancia, una división y distintas maneras de ver las cosas", y ha recordado que se realizan propuestas por la Diputación Foral de Bizkaia, que son "absolutamente contrarias" a las de Álava.

"Nosotros entendemos que podemos ser útiles para garantizar una mayoría que impulse un proyecto hacia un modelo de sociedad mucho más pensado en la iniciativa de la gente, mucho más volcado en apoyar a los emprendedores, a los autónomos, a los que crean empleo, a los que crean riqueza, y un modelo mucho más sensato que vaya aliviando la carga fiscal que soportan los vascos", ha apuntado.

Según ha explicado, ésta es la oferta que el PP ha trasladado y que "garantiza una mayoría, y puede empezar a corregir el rumbo en el País Vasco" para que sea "realmente competitivo" porque está "un poco estancado".

De esta forma, ha señalado que su objetivo es que ésta "sea una tierra cada vez más abierta, más libre, donde haya más prosperidad". "En ese sentido, hay que cambiar la política y hacerla mucho más volcada en la iniciativa personal, en la protección de la familia y en ayudar a quienes quieren emprender un negocio", ha indicado.

PROYECTOS INCOMPATIBLES

Alfonso Alonso cree que éste es un proyecto "incompatible" con el de EH Bildu. "Son modelos que se autoexcluyen, y no puede pretender el Gobierno hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo y, por lo tanto, ellos se tienen que decantar. No pueden seguir permaneciendo en la ambigüedad", ha destacado.

A su juicio, ahora hay tres posibilidades, una de ellas que el Gobierno vasco decida abrir una negociación con el PP, y que se modifiquen las cuentas en el sentido que reclama su partido. "Por tanto, ahí habría un apoyo leal", ha asegurado.

El presidente de los populares vascos ha indicado que la segunda de las posibilidades sería que el Ejecutivo pretenda construir una alternativa junto con "una formación radical, como es Bildu, o con una populista, como es Podemos". "La tercera posibilidad es que las cuentas se prorroguen, lo que sería un fracaso para el Gobierno en su primer año de legislatura", ha apuntado.

Alonso ha recordado que el PNV se presentó a las elecciones autonómicas como "garantía de moderación frente a la amenaza de los populistas y los radicales".

"Y hay mucha gente de buena fe que confió en ellos y que le dio su apoyo a Urkullu y al PNV para gobernar. Creo que ahora es cuando se tiene que retratar y mostrar claramente cuáles son sus verdaderas intenciones", ha dicho, para señalar que no pueden decir que "no tienen la posibilidad" porque el PP le ofrece "el entendimiento y el apoyo".

CIEN DÍAS DE GOBIERNO

El líder del PP cree que en estos cien días de gestión el Gobierno vasco, integrado por PNV y el PSE-EE, está "muy parado". "No toma ninguna decisión. En cada uno de los problemas que se han suscitado en los debates en el Parlamento vasco, lo que se dice es que se va a hacer una ponencia para estudiarlos", ha indicado.

Por ello, ha emplazado a "a estudiar cuál es la situación de las ayudas sociales de la RGI y qué pasa en la educación", porque se han sacado "los peores resultados" de la historia de Euskadi, que "se está quedando atrás".

"En eso estamos con todas las cosas. No tenemos una posición en política fiscal, no se sabe cuál es la posición que defiende el Gobierno. Yo creo que Urkullu no quiere tomar ninguna decisión y, por tanto, está parado, está bloqueado y la legislatura cien días después todavía no ha echado a andar", ha manifestado. Además, ha señalado que todavía se desconoce "cuál es la perspectiva, la idea o el relato que quiere hacer de la legislatura el PNV".