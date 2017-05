Alonso (PP) afirma que la política penitenciaria "no va a ser en este momento, ni después, objeto de negociación"

Cree que "lo decisivo es que ETA se disuelva" y que los presos sigan "un camino individualizado hacia su arrepentimiento"

Según ha subrayado el dirigente popular, "no se puede negociar" la política penitenciaria porque "no es materia de negociación". En ese sentido, ha recordado que ésta se aplica "a todas las organizaciones criminales o a los miembros de esas organizaciones que están detenidos o que están en cárceles españolas".

Alonso ha insistido en que "no hay una política penitenciaria específica para la organización terrorista ETA", y ha apuntado que sus presos no se agrupan en las mismas cárceles para tratar de "favorecer que no haya un control, una manipulación, de los penados por parte de la organización". "Se aplica cumpliendo la ley y eso no va a ser en este momento ni va ser después objeto ni materia de negociación, en ningún caso", ha remarcado.