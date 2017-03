Alonso (PP) advierte de que la "batalla" contra el terrorismo no ha acabado pese a que ETA está en sus "estertores"

Afirma que son "la garantía para evitar que Euskadi se pueda deslizar por una senda de populismo estéril y de radicalidad"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado este sábado, tras su reelección que, aunque es una "buena noticia" que ETA se encuentre en sus "estertores", la "batalla" contra el terrorismo no terminará hasta que la convivencia se asiente "en todos los rincones de Euskadi".

Alonso, que ha sido reelegido como presidente del PP vasco con casi un 95 por ciento de apoyos, ha afirmado, tras su proclamación en el XV Congreso del Partido Popular de Euskadi, que el anuncio sobre el desarme de ETA es una "buena noticia".

En su intervención, ha asegurado que los 'populares' vascos han sido "un ejemplo de compromiso" porque han sabido "resistir en los tiempos difíciles" del terrorismo. Según ha dicho, la memoria y el ejemplo de las víctimas de ETA es "el motor del compromiso político" del PP.

El presidente del PP de Euskadi, en referencia al anuncio de desarme de la banda, ha afirmado que en la última semana se han producido "acontecimientos significativos" que evidencian que ETA se encuentra "en sus estertores". A su juicio, el hecho de que ETA esté "terminada y acabada" se debe a que los defensores del Estado de Derecho se han mantenido "firmes" y "no se han plegado jamás".

"HEMOS SIDO MÁS FUERTES"

Alonso ha destacado que la aplicación de la ley, la justicia y la democracia como herramientas para combatir a los terroristas. "Hemos sido más fuertes que quienes querían imponer la tiranía", se ha felicitado.

Aunque ha afirmado que es una "buena noticia" que ETA se encuentre en sus "estertores", ha advertido de que "no vale con eso", puesto que "queda mucho" camino por recorrer para "recuperar la convivencia" en Euskadi y para evitar "que alguien legitime" el pasado de terrorismo.

El dirigente del PP ha subrayado que hay que hacer frente a quienes pretenden "torcer la memoria" para tratar de establecer un relato basado en que ETA "fue la expresión de un conflicto entre varias partes enfrentadas". Para evitar que triunfen esas tesis, se ha mostrado partidario de construir "la verdad y la libertad futura" a partir de "la dignidad de los que alzaron la voz y fueron víctimas".

EXIGENCIA "REBAJADA"

Alonso ha afirmado que es "triste" que en el Parlamento Vasco, según ha dicho, se haya "rebajado el nivel de exigencia" frente a quienes, en referencia a EH Bildu, consideran que "no hay responsabilidades por el pasado ni cuentas que rendir".

A su juicio, esa actitud "dará lugar a un discurso aún más duro y prepotente de quienes aún deben dar pasos para condenar la historia de terror de ETA". Como ejemplo, ha citado la declaración institucional aprobada por el Parlamento Vasco contra los últimos ataques a la UPV/EHU, en la que todos los grupos condenaron esas actuaciones violentas.

Alonso ha afirmado que aquella declaración unánime fue posible porque el PP no aceptó que, tal y como pedía EH Bildu, la expresión de "condena" fuera sustituida por el término "repulsa".

Por ese motivo, ha insistido en la necesidad de "mantener la exigencia" y de no dejarse "arrastrar" por el discurso de quienes no condenan el terrorismo. Alonso ha advertido de que la "batalla" contra el terrorismo "no acabará hasta que la democracia se asiente en todos los rincones" de Euskadi, y ha anunciado que el PP es "fundamental" para lograr ese objetivo.

El terrorismo, según ha dicho, también perjudicado al desarrollo económico de Euskadi, dado que el peso de la economía vasca en el conjunto del Estado se ha reducido -según ha indicado- en cerca de un punto y medio desde la década de 1980.

"RADICALISMO Y POPULISMO"

Respecto a la situación política actual, existen "varias alternativas". Una de ellas es la que representa el proyecto de "construcción nacionalista", que aspira a crear "una barrera con el mundo" y un entorno "impermeable a cualquier influencia de fuera". También ha citado la "alternativa radical" de EH Bildu, así como la opción "populista" de Elkarrekin Podemos o el socialismo vasco "diluido y sin discurso".

Frente a esas opciones, ha destacado la "alternativa de libertad y de concordia" que -según ha afirmado-- representa el Partido Popular. Alonso ha explicado que su partido está dispuesto a apoyar al Gobierno vasco en el Parlamento si el Ejecutivo opta por esta última opción. "Nosotros somos la garantía para evitar que Euskadi se pueda deslizar por una senda de populismo estéril y de radicalidad", ha subrayado.

Alonso ha asegurado que "gracias al PP", no se aprobarán propuestas como subir la cuantía de unas ayudas sociales "indiscriminadas y sin control", y que tampoco se llevará a cabo una reforma fiscal que "freirá a impuestos a las clases medias". El PP, ha dicho, es un partido "serio y razonable", con capacidad de "inclinar la balanza" de la política vasca hacia su "modelo".