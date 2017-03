Alonso sobre los Presupuestos vascos: "Casi se puede decir que puede haber un acuerdo entre PNV, PSE-EE y PP"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree que en el País Vasco "casi se puede decir que puede haber un acuerdo entre PNV, PSE-EE y PP" para sacar adelante las Cuentas Públicas para 2017, y considera que ésta "puede ser una buena seña hacia fuera", en alusión a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

No obstante, ha precisado que "todavía no está hecho" el acuerdo presupuestario con el Gobierno formado por jeltzales y socialistas, y ha advertido de que su partido ejercerá la oposición si se hacen unas cuentas "imposibles" con fuerzas "radicales o populistas como Bildu o Podemos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Alonso ha indicado que los populares tienen "disposición para poder colaborar este año y tratar de buscar un acuerdo en los Presupuestos". "Y también fijamos cuál era el marco en el que se podía producir y cuáles eran las condiciones que debían cumplirse", ha recordado.

"En ese sentido, vamos avanzando", ha asegurado, para precisar que no será por el PP por lo que no se llegue a acordar. No obstante, ha dicho que es "un poco desconcertante que a estas alturas" el Ejecutivo "todavía no elija modelo".

"Ésta es una elección decisiva y, después de cien días de Gobierno, ha de decantarse por un modelo social en concreto. Lo que me sorprende es que tenga estas dudas, al parecer, entre fuerzas políticas tan dispares, proyectos tan antagónicos como el que representa el PP o el que representa Bildu", ha añadido.

En este sentido, ha considerado que su proyecto es "realista, que conecta con las necesidades y las demandas del país". Por ello, ha señalado que, si el Gobierno quiere decidir este miércoles con quién acordará las cuentas, tendrá que hacerlo público mañana.

"Nosotros hemos tenido dos reuniones, que van bien. Vamos intercambiando papeles, pero, a partir de ahí, cuanto antes nos podamos poner a trabajar en serio, si el horizonte es buscar una acuerdo, tanto mejor", ha manifestado.

A su juicio, si el Gobierno vasco "tiene voluntad", habrá un acuerdo. "Pero, claro, vamos hacia un modelo que lo que quiere es ser riguroso en el control del gesto y apoyar la iniciativa privada que crea empleo y que crea riqueza en Euskadi y, naturalmente, eso no pasa por incrementos del 8% de las ayudas de la RGI o por subir los impuestos indiscriminadamente para financiar más gasto de la Administración, sino que pasa por apoyar al que emprende", ha destacado.

Alfonso Alonso ha considerado que "hay que ser riguroso con los gastos porque están muy cargados ya los vascos". "El esfuerzo fiscal que realizamos es elevado y tenemos que cuidar nuestros servicios públicos, pensando, sobre todo, en que, tal como tenemos la demografía en el País Vasco, cada vez hay más gente mayor que demanda atenciones, servicios de dependencia, servicios sanitarios, y tenemos retos y necesidades importantes en materia educativa", ha indicado.

EN CLAVE VASCA

Preguntado por si influirán las palabras del presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, que dijo en Bruselas que no era partidario de impedir que salieran adelante unos Presupuestos vascos, ha asegurado que es "una reflexión sensata del gobernante", pero ha aclarado que, en este sentido, "no hay una relación de vinculación entre los que son los Presupuestos en el País Vasco y lo que pueda ser el debate de Presupuestos cuando llegue en Madrid". "Nosotros estamos en clave exclusivamente vasca", ha señalado.

Asimismo, ha dicho que los populares vascos se han comprometido "a ser responsables, a resultar útiles y a procurar estabilidad y equilibrio" para que Euskadi "vaya hacia un modelo sostenible". "Si el Gobierno quiere hacer algo sensato, va a tener apoyo", ha indicado.

Sin embargo, ha explicado, si se trata de hacer unas cuentas "imposibles, con una visión económica y social que no se sostiene con fuerzas radicales como Bildu o con fuerzas populistas como Podemos", el PP ejercerá la oposición. "Nosotros debemos acreditar que somos una fuerza política que influye, que es útil y que es responsable", ha aseverado.

Alonso ha recordado, no obstante, que todavía no hay un acuerdo, y se está a la espera de, si se decide emprender la negociación. "Como comprenderá, ésta es una posición que excluye otras. Y si se negocia con el PP, se negocia con el PP. Pero eso cierra las puertas a una posibilidad de entendimiento con una visión radical o populista. Esta es la exigencia que nosotros hemos planteado, y todavía no tenemos la respuesta de aceptación de esa exigencia por parte del Gobierno", ha manifestado.

El líder de los populares vascos ha asegurado que mantienen "una estrategia de país, no una táctica política ni de partido". "El Páis Vasco tiene muchas posibilidades y tenemos que colaborar para sacarlas adelante", ha añadido.

A su juicio, esta legislatura "debería ser importante en ese sentido". "Muchas veces pienso, ¿por qué no hacemos del País Vasco lo que hubiera podido ser el País Vasco si no hubiéramos tenido todo esos años de ETA, de división, de enfrentamiento terribles. Hemos perdido mucho, y ahora, cuando todo eso ha pasado, tenemos nuevas posibilidades y tenemos que procurar estabilidad y hacer proyectos cada vez más abiertos. Ésta es la idea en la que quiere empujar el PP", ha asegurado.

Preguntado por si, además de los Presupuestos, pretenden pedir más juego durante la legislatura, Alfonso Alonso ha manifestado que ellos tienen "muchas diferencias" con el Gobierno vasco y con la visión del PNV "en todo lo que significa sacar adelante un proyecto de construcción nacionalista".

"Nosotros estamos en contra. Somos mucho más partidarios de una sociedad más abierta. Tenemos evidentes diferencias y vamos a seguir teniéndolas", ha señalado.

En todo caso, ha destacado que, "precisamente, el esfuerzo de negociación es acercar a gente que piensa de una manera distinta, pero que puede coincidir en que hay que dar una orientación determinada al país". "Esa es la posibilidad de acercamiento y entendimiento que hemos encontrado con el PNV y que queremos explorar", ha dicho.

En este contexto, ha considerado que el PP no lo está poniendo "nada difícil porque no le parece inteligente andar en esos juegos". "Es mejor no andar en jueguecitos de 'ahora sí, ahora no', y de 'yo te voy a forzar por aquñí o por allá'. Yo creo que las cosas claras en Euskadi se entienden mejor. Los vascos antes hablábamos así y el juego que hacen otros partidos a mí no me van", ha asegurado.

SITUACIÓN ESTATAL

En cuanto a la situación estatal, ha señalado que, cuando él salió del Ministerio de Sanidad para volver a Euskadi, había en el ámbito estatal "una situación de bloqueo político que tardó en resolverse, aunque se logró conformar un Gobierno liderado por Mariano Rajoy.

A su juicio, "sigue habiendo cierto bloqueo en la política nacional e incertidumbres". "Yo veo al presidente empeñado en garantizar una estabilidad y que la legislatura pueda ser normal. A los demás partidos, les veo a algunos en situación difícil", ha indicado.

En esta línea, ha admitido que les preocupa "absolutamente a todos" la crisis del PSOE. Según ha dicho, no sabe "muy bien cómo pueden ser aprobados" los PGE, "pero es evidente que va a requerir que todo el mundo haga una reflexión sobre la necesidad de una estabilidad". "Casi desde el País Vasco podemos decir que puede haber un acuerdo entre PNV, PSE-EE y PP para sacar adelante los Presupuestos y ésta es una buena seña hacia fuera", ha concluido.