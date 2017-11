Alonso ironiza que Puigdemont quiere que todos los catalanes rompan con Bruselas menos él

El presidente del PP vasco y ex ministro Alfonso Alonso ha ironizado con la pretensión de Carles Puigdemont de que Cataluña vote sobre su pertenencia a la Unión Europea asegurando que "quiere que todos los catalanes rompan con Bruselas menos él", que sigue residiendo en la ciudad belga mientras sus antiguos compañeros en la Generalitat "están en la cárcel".

"Le gusta mucho Bruselas, pero no la recomienda a todos los demás", ha agregado el dirigente vasco en una conferencia de Nueva Economía Forum, en la que ha dicho que este planteamiento muestra la credibilidad que le queda al ex presidente catalán. "Supongo que en su partido tienen que estar deseando que no hable", ha añadido.