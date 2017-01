Alonso pregunta a Urkullu si meterá a Euskadi en "el lío que viven los catalanes" porque es un camino "a ninguna parte"

Dice a PNV y PSE que "elijan bien los compañeros de camino" y aprenda de lo ocurrido en Vitoria donde "EH Bildu les ha dejado colgados"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha preguntado al lehendakari, Iñigo Urkulu, si pretende meter a Euskadi "en el lío que viven los catalanes" porque es un camino "a ninguna parte". Por otra parte, ha pedido a los partidos que conforman el Gobierno vasco que "elijan bien los compañeros de camino" y aprenda de lo ocurrido en Vitoria donde EH Bildu ha dejado "colgado" al equipo de Gobierno que no ha podido aprobar sus presupuestos. "Si quieren prosperidad y crecimiento, cuenten con el PP", ha asegurado.

Alonso ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha intervenido en un acto del PP, en el que también ha participado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para presentar las líneas básicas de la Ponencia Económica y de Administración Territorial que se debatirá en el 18 Congreso Nacional del Partido Popular.

Alonso ha pedido al PNV que se "centre en las prioridades que tienen los vascos y ahí tiene la capacidad de un entendimiento y de un diálogo". En este sentido, ha lamentado que el Gobierno vasco se esté centrando en otras cuestiones como una reforma del estatuto que "no sabemos qué es".

"El portavoz del PNV sale y dice que quiere abordar un nuevo estatus sobre la base del derecho a decidir, que es el derecho de autodeterminación, que, por tanto, supone una quiebra, una ruptura de la soberanía que corresponde el conjunto de los españoles y de la unidad de la que nosotros somos garantía y sobre también la base de que el proceso confluya en una consulta soberanista", ha agregado.

En este sentido, Alonso ha preguntado al lehendakari "si nos va a meter en el lío en el que viven los catalanes", porque, a su juicio, "ese camino no lleva a ninguna parte, más que a dar vueltas sobre nosotros mismos".

PONENCIA DE MEMORIA

El líder popular vasco también se ha referido a la propuesta del Gobierno vasco de "montar" una ponencia de Memoria y Convivencia, en la que "la exigencia ética se rebaja", donde "ya no se le pide un pronunciamiento a quienes tienen que participar ahí" y donde "no se fija como objetivo deslegitimar el terrorismo".

"No se fija como un objetivo compartido fortalecer el discurso que nos llevó a terminar con ETA y derrotar a ETA, no. Todo eso se rebaja, no hace falta pagar ningún peaje de entrada, se sientan gentes allí que se niegan a decir que matar estuvo mal, que se niegan a condenar ninguno de los crímenes de la banda terrorista ETA y que tienen como objetivo político la justificación de ese pasado y blanquear su propia actuación", ha agregado.

Alonso ha criticado que salgan a la tribuna "portavoces en defensa de esas posiciones de ETA y van a estar en la ponencia para llevar sus propias inquietudes, sus propios temas y ese debate".

A su juicio, el debate que interesa a los vascos es "cómo se termina de deslegitimar el terrorismo" y cómo se consigue que "no vuelva a ocurrir que un asesino salga de la cárcel y reciba el homenaje de chavales de 15 años de un instituto en Euskadi". También cree que hay que abordar la manera de lograr que los jóvenes en el futuro cuando oigan hablar de estas cosas "les parezca una vergüenza que hubiera un vasco que empuñara la pistola contra otro vasco para eliminarle".

"Yo lo lamento, eso responde a un esquema equivocado de prioridades. Por lo tanto, el diálogo tiene que enfocarse a lo que es prioritario para todos", ha señalado.

Alonso ha indicado también que Javier Maroto no es alcalde de Vitoria porque lo es Urtarán, cuyo partido "quedó tercero", y decidió pactar con EH Bildu. "Dijo 'tengo la mayoría alternativa a Maroto que la hago con EH Bildu y con Podemos', y EH Bildu ahora le ha dejado tirado y ahora no tiene presupuesto y se ha quedado colgado y la ciudad no tiene presupuestos. Es la única ciudad vasca que no tiene presupuestos y no tiene solución", ha señalado.

Por lo tanto, ha insistido en el que el diálogo hay que "elegir las prioridades y elijamos muy bien los compañeros de camino, que sean leales, que quieran lo que es bueno para el conjunto de la sociedad y ahí nos podemos encontrar".

"Hacemos una apelación a los miembros del Gobierno de Euskadi, del PNV y del PSE-EE, si quieren prosperidad, economía, crecimiento e infraestructuras, que cuenten con el PP. Si quieren hacer una política seria, cuenten con el PP, si van por un camino equivocado, por un camino erróneo, no llegaremos absolutamente a ninguna parte y espero que, de la lectura, de las conclusiones de lo que pasó ayer en el Parlamento vasco, de lo que ha pasado hoy en el Ayuntamiento de Vitoria, encontremos el camino de futuro", ha concluido.