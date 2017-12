Alonso(PP) cree "un disparate" que el Gobierno vasco encargue un informe "para llamar a su Policía de torturadora"

Pide al Gobierno vasco que "rechace de plano" el informe y reclama, de nuevo, la dimisión de Jonan Fernández

En esta línea, ha considerado que "el comportamiento de la Policía, mientras no se demuestre lo contrario, ha sido respetuoso con el derecho". "Ellos tienen derecho al honor y ese informe tiene que ser rechazado de plano. No puede ser objeto ahora de análisis en el Parlamento, como si estuviéramos ante un documento serio porque no lo es. Sabemos los casos que ha habido, las condenas que se han producido, pero lo que no se puede es seguir el discurso sectario que hacía ETA", ha apuntado.