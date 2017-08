Alternatiba celebra que Rafa Diez abandone una prisión que "jamás debió de haber pisado"

Alternatiba ha celebrado este jueves que Rafa Diez haya abandonado una prisión que "jamás debió de haber pisado" ya que su "único delito, fue encauzar una estrategia hacia el uso exclusivo de las vías políticas para conducir la lucha por la independencia de Euskal Herria".

En un comunicado, el portavoz nacional de Alternatiba, Oskar Matute, se ha felicitado por la salida de prisión del ex secretario general de LAB y último de los encausados por el caso Bateragune, Rafa Diez, aunque ha señalado que "jamás debió de haber pisado la cárcel alguien cuyo único delito, al igual que el resto de encausados, fue encauzar una estrategia hacia el uso exclusivo de las vías políticas para conducir la lucha por la independencia de Euskal Herria".

Finalmente, desde Alternatiba han exigido al Gobierno central que "deje de penar con cárcel la disidencia política", y que no repita con Cataluña los "dejes dictatoriales que ya ha aplicado durante décadas en Euskal Herria", así como que ponga fin a una política penitenciaria que "no está basada en la justicia, sino en la venganza". "Que no persigan a alguien tan solo por plantear poner urnas en las calles tal y como han castigado a quienes apostaron por construir la paz", han concluido.