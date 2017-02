Álvarez dice que UGT no se pronunciará sobre el "derecho a decidir", que sí apoya UGT-Cataluña, para no "fracturar"

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha recordado que, aunque UGT de Cataluña está a favor del derecho a decidir, UGT confederal, a la que él representa "no se ha manifestado en ese tema y no piensa hacerlo" porque no quiere "ayudar a generar más fractura en el país".

De este modo, ha dejado claro que "este no será un elemento que divida al sindicato", aunque la UGT catalana esté a favor del derecho a decidir y la UGT nacional se mantenga neutral. "Vamos a continuar trabajando por el diálogo y el acuerdo", ha dicho. Es más, ha opinado que no debe llegar el día del referéndum "sin acuerdo, sin que la solución sea en conjunto", una idea que, según ha dicho, él mismo ha repetido "hasta la saciedad". "El derecho a decidir no consiste exclusivamente en 'Sí' a la independencia o 'No' a la independencia, puede haber otras alternativas", ha insistido. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Álvarez ha afirmado que él no tiene "ningún dato que aportar" sobre el posible diálogo "no público" que pueda haber entre el Gobierno central y Cataluña. Además, ha remarcado que le parecería "fatal" si no se llevasen a cabo "contactos oficiales". Así, ha defendido que "lo mejor para los ciudadanos de Cataluña y de España" es que exista "un diálogo" y, "aunque no sea una vía de resolución, al menos una vía de diálogo", ya que, según su opinión, "es bastante poco razonable que dos gobiernos del mismo país, uno de una CCAA y otro el Gobierno del Estado, hayan estado tanto tiempo sin contactos públicos ni privados". "Todo lo que sea en esea vía, abrir conversaciones y poder entenderse y acordar es altamente positivo", ha añadido.