Amor (ATA) incide en que Cataluña debe volver a la estabilidad y dejar de ser activo tóxico en el crecimiento económico

Destaca, además, la importancia de la aprobación de los presupuestos del Estado para que "las medidas tengan efectos"

Para Amor, "2018 puede ser del autónomo" aunque ha dicho depender, asimismo, del "entorno y de la voluntad política". En este sentido, ha incidido en que si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, "muchas medidas que directas o indirectamente afectan al colectivo, a la economía, a la sociedad española, a los funcionarios... a muchas personas en materia de protección social, pueden que no tengan el efecto oportuno", si además, "la estabilidad no vuelve a Cataluña" también repercutirá en no tener los efectos deseados, "ni las medidas y ni que la ansiada recuperación llegue a más familias".