Andalucía exige a Zoido explicaciones y que ponga "punto y final" a la situación "inhumana" en cárcel de Archidona

Aguilar lamenta que no se les haya llamado para ofrecer información y reclama una investigación "transparente" de la muerte de inmigrante

Así, en rueda de prensa en la capital malagueña, junto al delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, tras reunirse con representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Aguilar ha calificado la situación actual en el centro penitenciario Málaga II de "insostenible" y se ha preguntado "qué más tiene que ocurrir para que Zoido dé explicaciones y asuma su responsabilidad".

La titular andaluza de Justicia ha incidido en que la situación en esta cárcel "no puede aguantarse ni un minuto más", recordando al Ministerio del Interior que señaló que era algo provisional "y ya han transcurrido más de 40 días".

"Sigue habiendo 500 personas inmigrantes que están en una situación irregular pero no son delincuentes", ha incidido, al tiempo que ha recalcado que esto "tiene que terminar rápida y urgentemente". En este punto, ha lamentado la muerte este viernes de uno de los internos al parecer ahorcado, insistiendo en que el Gobierno de Mariano Rajoy "tiene que cumplir los derechos humanos".

Ha aludido a que el Defensor del Pueblo recordó la obligación de contar con los sistemas de videovigilancia del interior "y todo parece indicar que no lo han hecho", además de reivindicar una "lucha clara y contundente contra la mafia y todas las personas no pueden estar en un mismo sitio".

Aguilar ha insistido en que se debe realizar una investigación "profunda y contundente de lo acontecido, con absoluta claridad y transparencia". Además, ha dicho que la Junta de Andalucía exige que no haya más devoluciones de los argelinos internos en Archidona, "que en estos momentos se sigue produciendo", por los datos que puedan aportar sobre la muerte del inmigrante, cuyo cuerpo apareció sin vida en su celda.

Zoido, a su juicio, tiene que "explicar, hablar con claridad y asumir su responsabilidad": "no nos da igual lo que está ocurriendo en Archidona y no queremos encontrarnos con otra situación similar". "Le pido que termine todo esto, que se ponga fin a la reclusión en la cárcel porque ya no se puede sostener ni un día más, han pasado más de 40 días y todos sigue exactamente igual", ha reiterado.