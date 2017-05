Anna Vidal dice que era su marido Oriol Pujol el que gestionaba la cuenta bancaria compartida en Andorra

La esposa del exdiputado de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol, Anna Vidal, ha declarado este jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata que era su marido el que gestionaba la cuenta bancaria en Andorra de la que era cotitular en 2008, según han informado fuentes de la acusación.

En 2009 hizo el testamento con su pareja debido a problemas de salud de esta última y fue por ese motivo por el que le habló por primera vez de esta cuenta andorrana y le sugirió hacerle cotitular de la misma, que cedió un año después. "Deseo sencillamente desprenderme, no lo quiero para nada; me da más dolores de cabeza que ventajas y en este proceso, que no es fruto de un día, se lo consulto a mi mujer, hablo con Jordi y él me plantea abiertamente que lo done", dijo el político a preguntas de la fiscal del caso.