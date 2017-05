Anticapitalistas celebra la derrota de Susana Díaz, pero mantiene sus reservas sobre un posible cambio en el PSOE

La corriente anticapitalista de Podemos celebra la derrota en las primarias del PSOE de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y con ella, de su "intento" de "estabilizar" el Gobierno de Mariano Rajoy, pero al mismo tiempo mantiene sus reservas sobre si el liderazgo de Pedro Sánchez conllevará un "cambio".

"No podemos olvidar que el PSOE siempre se ha posicionado del lado de los poderes económicos frente a las propuestas transformadoras", aseguran los anticapitalistas en un comunicado en el que, no obstante, reconocen "alegrarse" por el hecho de que Díaz no haya ganado.