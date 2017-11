Aplazada la declaración como investigado del testigo protegido del caso 'Jimmy'

La declaración como investigado del testigo protegido en la causa que investiga la muerte en 2014 del hincha del Deportivo de la Coruña Francisco Javier Romero, prevista para hoy, ha sido nuevamente aplazada a petición de su defensa.

Además, reiteró que en su petición se le tome declaración en calidad de investigado no sólo porque su testimonio sea "fundamental" sino, como deja constancia el propio titular del juzgado número 20 de Madrid, porque "no hay otros testigos presenciales directos de los hechos, puesto que la mayoría de los investigados en la pieza que tiene por objeto la riña tumultuaria se acogieron a su derecho a no declarar".