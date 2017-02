Aragón lamenta las "maniobras dilatorias" de Calatuña e insiste en que cumpla las sentencias sobre los bienes de Sijena

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha lamentado esta tarde de nuevo las "maniobras dilatorias" que promueve la Generalitat con el objetivo de no devolver los bienes de Sijena a su lugar de origen, así como les ha exigido que cumplan con las sentencias que les obligan a trasladar a la Comunidad aragonesa las piezas de arte del monasterio.

En rueda de prensa esta tarde, tras firmar con la Universidad de Zaragoza un convenio de colaboración para la difusión de las lenguas propias de Aragón, Pérez ha advertido de que "en un estado de derecho las sentencias se cumplen".

Ha aseverado que "lo único" que debe comunicar la Generalitat es cuándo devolverá las 44 obras --que faltan por llegar de las 97 que componen los bienes de Sijena-- y las pinturas murales que aún no han regresado al monasterio del municipio oscense.

De esta forma ha contestado Pérez a la Conselleria de Cultura de la Generalitat, que este martes ha pedido por escrito al Juzgado de Primera Instancia de Huesca que autorice a dos técnicos designados por la Conselleria --o en su defecto designados por el juzgado-- para "comprobar in situ las condiciones en las que se encuentran los bienes expuestos en el Real Monasterio de Santa María de Sijena".

Pérez ha dicho irónica que "es normal que no se fíen", ya que si no reconocen "la justicia que no emana de Cataluña, qué vamos a pedir", ha comentado, al recordar que aún tienen piezas "que nos tienen que devolver" y desde el Ejecutivo aragonés "no desconfiamos" del estado en que se encuentran esas obras.