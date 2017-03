Arenas: "En Andalucía, Susana Díaz se va y Juanma Moreno se queda"

El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha asegurado este sábado en el marco del XV Congreso Regional del PP-A, que se celebra en Málaga, que "lo que va a pasar en Andalucía" es que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "se va" y que el presidente de los 'populares' andaluces y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "se queda".

Arenas ha pedido a Díaz el "favor" de que, "como se va, nos deje como herencia quitar el impuesto de sucesiones en Andalucía", que, en su opinión, supone "una agresión a todos los andaluces, una discriminación brutal", al tiempo que ha recordado que "las competencias y sobre todo las incompetencias son del PSOE".

Sobre sanidad, ha dicho que la culpa de las lista de espera "inhumanas", no la tiene Mariano Rajoy o Angela Merkel, sino "quienes hace 38 años asumieron las competencias".

Arenas ha señalado que en el PP "hacemos de que Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía nuestra más firme esperanza", insistiendo en que será "el primer presidente centrista" de la comunidad.

Ha asegurado que con este congreso "hemos venido a decir que para nosotros, Andalucía es lo primero, que los andaluces son la razón de ser de nuestro partido", y también que "tenemos un proyecto de futuro", porque, ha apuntado, "sabemos conectar con las necesidades de los ciudadanos".

Así, Arenas ha dicho que el PP es "un partido ganador" por "no tener problemas internos y estar unidos", lo que, ha subrayado, permite "estar dedicados a los problemas de los demás, no a resolver nuestras cuitas internas".

"Somos un partido ganador porque somos el partido de la gente, porque la mayoría de la gente ha votado al PP", ha manifestado, apuntando que la formación es "un pedazo de partido" desde que lo fundó Manuel Fraga, también con José María Aznar y "hoy con Mariano Rajoy y Juanma Moreno, más que nunca".

Ha dicho que el PP tiene varios avales, sobre todo, que "cuando gobernamos los españoles viven mejor", junto a que se consideran "muy andaluces, pero al mismo tiempo somos españoles hasta el tuétano y no entenderíamos Andalucía nunca sin España".

"Andalucía es la garantía de la cohesión de España", ha señalado Arenas, quien ha asegurado que "decimos sí a la diversidad pero no a cualquier ruptura" del país, que, en su opinión, "demanda partidos coherentes y estables".

Por eso, ha recordado a algunas formaciones políticas que "no les vendría mal un baño de coherencia", diciendo a Ciudadanos que "no se puede estar hablando por la mañana de moderación y por la tarde pactando con Podemos". "No se puede estar hablando de libertad económica y votar en contra del decreto de la estiba que nos cuesta a los españoles 140.000 euros diarios. Un poco de coherencia", ha apuntado.

Asimismo, Arenas ha destacado que el PP gana porque tiene "el mismo discurso" en toda España, además de que ofrece "fiabilidad y no imitamos a nadie", considerando que "el partido político que imita a otros termina no significando nada", aludiendo a CIU en Cataluña y al PSOE que "miraba todos los días a Podemos".