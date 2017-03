Arenas pide al PSOE resolver "sus contradicciones internas" para ayudar a la estabilidad y a "contestar al separatismo"

El vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP y presidente de honor del PP-A, Javier Arenas, ha defendido la necesidad de que "el PSOE resuelva sus contradicciones internas" para contribuir a la estabilidad y, en concreto, responder al "reto separatista" en Cataluña, sobre el que hasta ahora "van tres criterios".

Así lo ha afirmado este domingo en Jaén durante su intervención en la presentación de la ponencia económica del 15 Congreso del PP andaluz, en la que ha reivindicado las políticas 'populares', que han hecho posible pasar del "posible rescate" en 2011 al crecimiento y "a la esperanza" de llegar a 20 millones de empleos en 2020.

Para Arenas, si se quiere que "las cosas sigan yendo bien es imprescindible mantener la estabilidad". "Si no se mantiene la estabilidad política, lo que hemos avanzado hasta ahora, se caerá de brazos", ha asegurado no sin aludir a los "grandes retos" a los que hay que hacer frente en esta legislatura.

Entre ellos, se ha referido "al afianzamiento del crecimiento económico y el empleo", así como a "contestar desde la Constitución" al "separatismo y al rupturismo que están planteando algunos", cuestión ésta sobre la que ha destacado que "ahí no sólo es importante el criterio del PP", sino también el del PSOE.

Sin embargo, "van tres criterios", según el dirigente 'popular', para el que hay un candidato o candidata que dice que no hace falta referéndum, hay otro que ha dicho que hace falta referéndum en Cataluña y un tercero que ha dicho que doble referéndum.

"Eso no es bueno para España. No es bueno para el futuro. Por tanto, es importante que el PSOE resuelva sus contradicciones internas para que sea un partido que contribuya a la estabilidad", ha manifestado Arenas, quien ha incidido en que "hace falta partidos políticos estables y coherentes".

GRAN PACTO DE LA MODERACIÓN

Por ello, según ha agregado, Mariano Rajoy planteó un "gran pacto de la moderación" con Ciudadanos y PSOE para lograr "una legislatura fructífera", puesto que "no se puede" con "los extremistas", los "populistas", los "separatistas" "y tampoco con los que se ríen de la legalidad".

Ha comentado, no obstante, que "a Ciudadanos a veces le preocupa su espacio propio, el que pueda tener, que lo bueno que son los acuerdos PP, PSOE, Ciudadanos". Al respecto, ha señalado que "no se puede entender" su estrategia con Podemos: "No se puede estar por la mañana en la moderación y por la tarde pactando con Podemos", ha declarado no sin subrayar que eso "al final te quita credibilidad".

Junto a ello y como otros "retos", Arenas ha hablado de la lucha contra el terrorismo como un "asunto central de cualquier agenda de un gobierno" y "sin colores ni apellidos, contra cualquier terrorismo". Se ha referido también al "reto europeo", en el marco del que ha puesto como ejemplo que el olivar de Jaén "se juega la vida" en la UE. Por ello, ha abogado por hacer "una contribución decisiva" a la fortaleza de Europa.

Así las cosas y tras explicar que la política se puede desarrollar "en minúscula o en mayúscula", el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP ha reivindicado esta última clase en una legislatura "muy complicada" y en la que hay que "hacer de la necesidad virtud" y "dialogar permanentemente".

"Y nos atrevemos a pedirles a los demás y a nosotros mismos altura de miras para que tengamos una legislatura duradera y, sobre todo, para que se sepa distinguir lo esencial de lo secundario. Y ahora mimo lo que necesita España como el comer son Presupuestos Generales del Estado", ha aseverado.