Arenas exige a Puigdemont que "abandone el delirio": "No es un candidato, es un esperpento"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha afirmado este domingo sobre el expresidente de la Generalitat y candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, que "no es un candidato, es un esperpento", así como le ha exigido que "abandone el delirio y vuelva al sentido común pensando en los ciudadanos".

"Eso no es un candidato, es un esperpento", ha sostenido el dirigente del PP, quien ha reclamado al expresident que "abandone el delirio y vuelva al sentido común pensando en los ciudadanos" pues, como ha insistido, "no hay ningún caso en la historia de la democracia en el que alguien haya intentando hacer algo parecido".

Del mismo modo, Arenas ha criticado que Ciudadanos (Cs) no le dé una "pequeña ayuda" a su partido y "prefiera silenciar al PP antes de que haya tres grupos parlamentarios constitucionales defendiendo a España en el Parlament de Cataluña", todo tras la negativa de los de Albert Rivera de ceder un diputado al PP para que pueda formar grupo propio en el Parlament de Cataluña, después de que obtuvieran solo cuatro escaños en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

Así las cosas, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP ha sostenido que es "trascendental" que el PP siga defendiendo la unidad de España pues "el asunto de los separatistas catalanes no se ha terminado". En este sentido, ha subrayado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha sido "un bálsamo" y ha tenido efectos "devastadores contra la ilegalidad".

En este sentido, ha señalado que tras su aplicación "ahora resulta que hay muchos que no se acuerdan de los que hicieron, otros muchos dicen que si lo hicieron estaba mal hecho, y otros muchos dicen que si hicieron lo que no se acuerda que hicieron, no volverán a hacerlo".