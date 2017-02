Armengol recalca que el Govern cumplirá con lo que establece la Ley de Función Pública sobre los requisitos del catalán

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicado este lunes que este Govern cumplirá con lo establecido en la Ley de la Función Pública de las Islas Baleares, que es "muy clara en los requisitos del catalán" y que "se aplicará a todas las Consellerias y en todos los ámbitos".

"Venimos trabajando en esta línea, que es en la que hemos trabajado en toda la legislatura", ha explicado Armengol durante la presentación del nuevo proyecto de remodelación de Son Dureta, al ser preguntada por la posible exoneración del requisito del catalán en el Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut).

Con todo, la jefa del Ejecutivo balear ha precisado que el proyecto de decreto de exigencia del conocimiento de lengua catalana está en "fase de alegaciones", por lo que, según ha dicho, "se estudiarán todas las alegaciones y será discutido en el seno del Govern", ha recalcado.

Cabe señalar que MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca se han mostrado en desacuerdo con la moratoria de dos años que figura en el proyecto de decreto de exigencia del conocimiento de lengua catalana, y que permitiría que el personal sanitario que deseara trabajar en el Ib-Salut no tuviera que acreditar el manejo del catalán hasta finales de la legislatura.