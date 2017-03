Armengol quiere que Pedro Sánchez se una a Patxi López y cree que no se puede liderar el PSOE y presidir una comunidad

Una vez confirmada la candidatura de Díaz, quiere que "la militancia vote entre dos modelos"

La presidenta del Gobierno Balear y secretaria general del PSOE en esa comunidad, Francina Armengol, desearía que el ex secretario general del partido Pedro Sánchez, que aspira a volver al puesto, se sumase a la candidatura del ex lehendakari Patxi López para así competir juntos contra la presidenta andaluza, Susana Díaz, una vez que se ha confirmado que aspirará a liderar el PSOE.

Además, ha opinado que no es compatible liderar el PSOE mientras se preside una comunidad autónoma: "Susana Díaz es una persona que tiene una capacidad enorme de trabajo y de proyección, ella sabrá si para ella es compatible o no, desde luego desde mi punto de vista no lo es".

Armengol, que dio su apoyo a López en cuanto anunció su candidatura y opinó que Sánchez no debería presentarse, ha insistido este lunes en que los dos estuvieron "en el mismo proyecto en el momento trascendental del PSOE", el 'no' a Mariano Rajoy, así que querría que ambos "pudieran unirse y levantar una única voz en el Congreso (del PSOE) de junio".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, también ha dejado claro que esa unión debería ser bajo el liderazgo de Patxi López, "por su experiencia vivida, por cómo ha gestionado siempre sus ámbitos de poder" y porque "no ha estado en la situación de tantísima crispación, como los otros dos candidatos", de manera que sería "la persona idónea para unir un partido grande y con capacidad de respeto".

Eso sí, ha reconocido que ambos dos están en su derecho de llevar sus candidaturas hasta el final y "los dos tienen argumentos de peso y de fondo para presentar un proyecto ilusionante para el PSOE". Cualquier posibilidad de integración, ha dicho, tendrían que hablarla las personas en liza. En todo caso, ha recalcado que todos son compañeros y todos quieren lo mejor para el PSOE.

En cambio, ha afirmado que la presidenta andaluza, Susana Díaz, representa el modelo de partido al que ella se opuso, el partido que decidió la abstención para que gobernase Mariano Rajoy.

INCOMPATIBILIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA

A su modo de ver, Díaz tendrá que plantearse si puede compatibilizar la presidencia andaluza con el liderazgo del PSOE, porque ella lo ve "absolutamente difícil, si no imposible", por motivos "físicos" pero también "psicológicos".

Y es que, para Armengol, presidir una comunidad obliga "a estar muy presente en tu territorio", mientras que para liderar el PSOE hay que estar en la sede de Ferraz --en Madrid-- y además "el secretario general se tiene que dedicar íntegramente al PSOE" porque "la militancia lo merece".

En cuanto a las razones "psicológicas", ha defendido que el secretario general del PSOE tiene que pensar en el partido y en el interés general de todos los españoles por encima de los de su comunidad, mientras que un presidente autonómico debe defender a los suyos, por encima de su color político. "Si yo tuviera que negociar la financiación autonómica yo tiraría para mi casa, me parece muy difícil la compatibilidad", ha ilustrado.

Pese a dejar claras sus diferencias con Díaz, ha añadido que le gustaría que todos los candidatos visiten Baleares, y a ser posible las cuatro islas, para que los militantes los conozcan, puedan discutir con ellos y elegir "con todas las garantías". Si Díaz va a Baleares, ha puntualizado, ella acudirá a sus actos como líder de la Ejecutiva regional.

UNA MILITANCIA "MUY DOLIDA"

También ha admitido que a ella no le sorprende que en el partido parezca haber un divorcio entre militantes y dirigentes, recalcando que ya después del Comité Federal del 1 de octubre, en el que se vivió un "derrocamiento muy duro" de Pedro Sánchez, se vio que "la militancia estaba muy dolida y sintió que se le hurtó una decisión fundamental".

Armengol quiere un "PSOE a la izquierda", partidario de una España "federal, que reconozca diferentes identidades y singularidades y donde quede clara una alianza con los partidos de izquierdas", si es que es necesaria para poder gobernar.