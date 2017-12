Armengol defiende el decreto sobre catalán en Salud y el PP anuncia que lo derogará "de aquí a un año y medio"

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha defendido este martes en el pleno del Parlament el decreto de Salud y ha recalcado que "ninguna plaza sanitaria quedará sin cubrir por ninguna razón lingüística", mientras que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha anunciado que su partido lo derogará "de aquí a un año y medio".

Armengol le ha aclarado a Prohens que el decreto sobre los requisitos de catalán para acceder a plazas en el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) no está aprobado, sino que "aún está en tramitación" y ha remarcado que "lo que dice el decreto" es que "no habrá ninguna plaza sanitaria que no quede cubierta por una cuestión de requisito lingüístico".