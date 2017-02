Arranca el dispositivo policial Carnaval, con más de 2.500 agentes sólo en Cádiz, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

La Policía avisa contra los disfraces que no cumplan las normas y los petardos no autorizados

La Policía pone en marcha este viernes en toda España dispositivos especiales para garantizar la seguridad de las celebraciones de Carnaval. Sólo en las tres ciudades de mayor tradición de la fiesta, Gran Canaria, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, estarán desplegados algo más de 2.500 efectivos de la Policía Nacional.

Desde hoy, 24 de febrero, y hasta el próximo domingo 5 de marzo, la Policía Nacional reforzará la seguridad en las principales ciudades con agentes en radriopatrullas, UPR, Unidades de Intervención Policial (UIP), Caballería, Guías Caninos, la Unidad de Medios Aéreos y efectivos de las Brigadas de Policía Judicial, Información y Extranjería.

Según ha informado Policía Nacional, los dispositivos diseñados pretenden evitar la comisión de determinados delitos como venta de estupefacientes, tirones, sirlas, hurtos callejeros, sustracciones de vehículos, agresiones sexuales o actos de gamberrismo, así como cualquier acto contra el orden público y la seguridad ciudadana. Además, la Policía tiene previstos planes concretos para afrontar las distintas situaciones de emergencia.

Durante estos días, la Policía Nacional difundirá una serie de tuit-consejos a través de su perfil en Twitter, @policia, bajo el hashtag #carnavalseguro, para concienciar a todos los ciudadanos de las pautas de seguridad necesarias.

De entrada, la Policía recalca que cualquier actividad, fiesta o celebración pública debe contar con la autorización administrativa y cumplir las normas de seguridad. Una fiesta de acceso público debe contar con servicio de seguridad, salidas de emergencia indicadas y cumplir normas de seguridad y se aconseja conocer el itinerario marcado en caso de evacuación.

A DOS METROS DE LAS CARROZAS

Además, aconseja mantener una distancia mínima de dos metros del paso de las carrozas en las cabalgatas y, en general, no ubicarse en callejones sin salida o sitios de difícil evacuación y tener prevista siempre una vía de escape en caso de peligro.

La Policía aconseja también no comprar petardos, bengalas o cohetes en establecimientos no autorizados y usar la pirotecnia sólo en lugares abiertos y respetando las distancias de seguridad.

También recuerda que hay que asegurarse de que los disfraces máscaras y pinturas, y especialmente los de los niños, cumplan los requisitos de la CE, no contenga materiales inflamables o que puedan provocar alergia, asfixia o estrangulamiento.

En caso de situaciones de riesgo, aconseja mantener la calma y seguir las instrucciones indicadas por los organizadores o Cuerpos de Seguridad y, en caso de un altercado, intentar alejarse del lugar y llamar al 091. "Evita siempre la violencia, respeto y calma", añade.

Otros consejos son no llevar objetos peligrosos, como botellas de cristal o palos; no acudir con objetos de valor a desfiles o cabalgatas, no llevar nada en los bolsillos traseros y llevar los bolsos en bandolera y escribirles a los niños pequeños el teléfono del adulto responsable en lugar bien visible.

Por último, aconseja aparcar los coches en zonas de tránsito y luminosidad, sin dejar objetos de valor de forma visible, y no consumir drogas: "El consumo de drogas no solo es muy dañino para la salud Si se hace en vía pública, es motivo de sanción y el tráfico de estupefacientes es delito", avisa la Policía.