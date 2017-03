Arrimadas: Cs da estabilidad y posibilita cambios en Andalucía, donde la mayoría absoluta de PSOE-A es "pasado"

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y jefa de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha manifestado este lunes que su formación política ha demostrado seriedad y su capacidad de diálogo y estabilidad en comunidades como Andalucía, donde se han llevado a cabo cambios importantes porque la mayoría absoluta de PSOE-A es "cosa del pasado".

Arrimadas ha sido la encargada de presentar en Sevilla la intervención del presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol, en colaboración con Atlantic Copper, Orange y el Grupo Abades.

Durante su intervención, ha puesto de manifiesto que Cs ha abogado por una cosa que no estaba de moda en este país, por el el diálogo y el saber dialogar con partidos diferentes. Ha apuntado que han sido capaces de pactar con partidos de izquierda y de derecha y hoy hay mas españoles que valoran a una formación que es capaz de dialogar y de centrase más en el qué, en las medidas, que en con quién.

Ha agregado que Cs ha demostrado que hace una oposición "no convencional" porque frente a aquellos partidos del "no a todo" y de no ser capaces de ceder absolutamente en nada, imposibilitando los acuerdos, se ha presentado como una formación seria, dialogante y, al mismo tiempo muy exigente. "Cuando el bipartidismo se ha visto que pierde fuelle y que se abre el pluralismo, somos capaces de demostrar que desde la oposición somos serios y dialogantes, pero también muy exigentes", ha sentenciado.

Tras indicar que cualquier partido tiene en Ciudadanos a un socio "serio", Inés Arrimadas se ha referido a la situación en Andalucía --donde Cs y PSOE-A suscribieron un pacto de investidura--, apuntando que en esta comunidad las cosas están cambiando y los casi 400.000 votos que lograron en las pasadas elecciones autonómicas han posibilitado que se haya bajado el impuesto de sucesiones, que haya 31 entidades superfluas menos, que haya casi un 10 por ciento más de presupuesto para sanidad y que la mayoría absoluta del PSOE-A "sea cosa del pasado".

Inés Arrimadas ha destacado la figura de Juan Marín como una persona con un perfil dialogante, moderado, humilde, y discreto, que no quiere ser protagonista. Ha señalado que gracias a él se han podido conseguir los cambios en Andalucía. Tras recordar su trayectoria como autónomo y en el asociacionismo, ha indicado que Marín es una persona "valiente" que aceptó el reto de presentarse como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía y se ha mostrado convencida de que Cs va a seguir creciendo en Andalucía, como apuntan las encuestas.

"No hemos venido a ser salvadores de la patria, pero somos un partido necesario y honesto, capaces de contruir", ha sentenciado la dirigente de Cs, para quien actualmente afrontamos un momento muy complicado e interesante, no solo en el ámbito político español, sino también a nivel mundial.

A su juicio, la realidad internacional tiene planteados dos grandes retos en este momento, el nacionalismo y el populismo. En unos en momentos complicados de crisis, en los que los cimientos de todo parecen tambalearse, según ha señalado, aparecen "chamanes" con soluciones mágicas, que miran al pasado y que señalan culpables.

Ha mostrado su preocupación por que en España también se da esa circunstancia y la dicotomía ya no va a ser entre partidos de derecha o de izquierda, sino entre proyectos de sociedades modernas, abiertas e inclusivas o proyectos de sociedades cerradas, que miran al pasado y que quieren construir muros. Para Arrimadas, hay populismos de derecha y de izquierda que quieren cerrar nuestras sociedades, mientras que Ciudadanos se sitúa como una fuerza que apuesta claramente por sociedades abiertas y modernas.