Arrimadas dice que el voto de Cs es para reformar la Constitución y no para destruirla

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defendido este miércoles que el voto de su partido es para reformar la Constitución en vez de destruirla, y ha alegado que es necesaria una reforma constitucional para que los principios de la Carta Magna sigan vigentes y estén actualizados.

La candidata ha dirigido unas palabras para los candidatos de JuntsxCat y de ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras: ha dicho que no le extraña que "no les guste nada la Constitución con el bodrio de ley de transitoriedad que presentaron en el Parlament".

"No me extraña que no les guste la Constitución con las barbaridades que les gustaría implantar con esa hipotética Catalunya independiente que no va a llegar", ha añadido.