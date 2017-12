Arrimadas avisa de que un Gobierno constitucionalista es la única alternativa para que no se alargue el 'procés'

Insta a Iceta a aclarar si haría vicepresidente a un independentista

"Nuestro proyecto (...) es la única alternativa para Cataluña porque si no, vamos a alargar el 'procés'", ha alertado Arrimadas en Los Desayunos de Europa Press, donde ha avisado de que los políticos que cobran del Parlament quizás puedan permitirse cuatro años más de 'procés', pero no así los comerciantes o los pensionistas. "Cataluña no aguanta cuatro años más de 'procés', yo me muero directamente", ha confesado.