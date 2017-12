Arrimadas dice que votar a Iceta es una "vía indirecta" que alarga el proceso independentista

La candidata de Cs a las elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas, ha sostenido este viernes que votar al PSC, que encabeza Miquel Iceta, es una "vía indirecta" para alargar el proceso independentista, porque parece que quiere reeditar el tripartito con ERC, igual que los 'comuns', ha señalado en un acto en la Seu Vella de Lleida.

Ha pedido no alargar el proceso ni por la vía directa de votar a partidos independentistas ni tampoco por vías indirectas, sino apostar por un cambio, que "no es reeditar un tripartito como parece que quieren hacer los señores de Podemos e Iceta", ha añadido ante unas 250 personas, aunque otras se ha quedado a las puertas del espacio porque se ha llenado.

"Es la hora de la gente normal, honrada, trabajadora y que sabe que Cataluña somos todos y no sólo una parte", ha dicho Arrimadas, que ha criticado a los que creen que están por encima del resto, piensan que se van a saltar resoluciones judiciales y no les va a pasar nada y muestran fotografías triturando citaciones.

Ha criticado que independentistas hayan ido a protestar contra el acto de Cs, ante el que se ha concentrado una cincuentena de personas, que no han accedido por la presencia de los Mossos d'Esquadra: "Queremos una Cataluña de todos, y no entendemos cómo en un día de fiesta alguien pueda tener ganas de reventar un acto que no sea el suyo", ha lamentado Arrimadas.