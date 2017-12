Arrimadas pide a Iceta no tratar de "ser presidente a toda costa"

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha pedido este martes al PSC que apoye un Govern no independentista sin priorizar que lo presida su cabeza de lista: "Esperamos que a la hora de la verdad estén al lado de Cs en un gobierno alternativo y no intenten que el señor Iceta sea presidente a toda costa".

"Hay muchos socialistas que no entienden cómo se ha pasado toda la campaña vetando a Cs pero prometiendo indultos" a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ha declarado Arrimadas a los periodistas.

Ha reiterado que lo más importante no es quién sea el presidente, sino formar un proyecto alternativo, y ha exigido que "algunos que están pensando más en las sillas dejen de pensar tanto en intereses personales y piensen más en el futuro de todos los catalanes".

"El señor Iceta se ha pasado toda la campaña vetando a Cs, vetando el acuerdo, en el 'no es no', solamente el 'sí' a ser presidente a toda costa", ha remarcado sobre Miquel Iceta, y ha insistido en que es algo que muchos socialistas no entienden.