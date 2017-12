Arrimadas dice que menos escaños de PSC y CatECP restarán "tentaciones" de otro tripartito

Asegura a los soberanistas que no deben quedarse en esta España, porque otra es "posible"

Arrimadas ha dicho a los ciudadanos que apoyan la independencia que no tienen que quedarse en esta España, porque otra es posible, ya que aboga por impulsar una reforma en la que los catalanes tengan un papel relevante: "La única manera de mantener España unida es reformar España", ha sostenido, y ha dicho que la singularidad está garantizada y que no se trata de uniformizar España.

Se requiere este nuevo interlocutor para "salir del Matrix del proceso y volver a la realidad del progreso social y económico que necesita Cataluña", según ella, que critica que los partidos nacionalistas no siempre han ido en defensa de los catalanes, porque no han priorizado infraestructuras como Rodalies, el Corredor Mediterráneo y la conexión del Puerto con el Aeropuerto.

Ha asegurado que aceptará los resultados de las elecciones aunque ganen los independentistas, porque éste no es el problema, sino qué harán después y si respetarán la legalidad: "Ganar no significa tener inmunidad e impunidad para hacer lo que quieras", ha advertido.

Considera que éste ha sido el Govern que más daño ha hecho a Cataluña, por lo que le responsabiliza de la situación, aunque también ha habido errores en ejecutivos centrales, por no tener un proyecto que ilusionara, no reformar lo que no funcionaba y no abordar los problemas de cara: "Un gobierno no puede ser sólo un gabinete de abogados, debe ser un gobierno que haga política".