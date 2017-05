Arrimadas acusa a Pablo Iglesias de ser "el salvavidas y la muleta" del independentismo

Ve los PGE "mucho mejores" con el apoyo de Cs que si el PP tuviera mayoría absoluta

Lo ha dicho en una de las sesiones de la XXXIII Reunión del Círculo de Economía, donde ha considerado que Podemos es cómplice de la vía unilateral que defiende el gobierno catalán: "Cuando Puigdemont y Junqueras no pueden avanzar, siempre está Podemos para darle el apoyo que necesitan".

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha dicho que son "mucho mejores" tras el pacto que el PP ha alcanzado con Cs, que si lo populares los hubieran sacado adelante con mayoría absoluta, y ha lamentado que el PSOE esté instalado en el 'no es no' y no se implique en asuntos de este calado.