Arrimadas acusa a Puidgemont de "saltarse a la torera" el reglamento del Parlament

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado este miércoles al presidente de la Generalitat, Carles Puidgemont, de querer "saltarse a la torera" el reglamento del Parlament, después de que Junts pel Sí presentara este martes un escrito para modificarlo.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Arrimadas ha calificado de "gravísimo" el que "unos señores que no cumplen con la Constitución, las leyes y los mandatos de los tribunales" quieran llevar a cabo una "vulneración del reglamento".

JxSí registró el pasado lunes una reforma del reglamento del Parlament que facilita agilizar la tramitación de la principal ley de 'desconexión' --la de transitoriedad jurídica-- que impulsó junto a la CUP.

"Lo que no puede ser es que eliminen la participación y el debate de los partidos de la oposición. Para que haya democracia tiene que haber un gobierno elegido pero también una oposición visible que no esté callada. Seguiremos luchando para que no se crean los dueños del Parlament y las leyes", ha avisado Arrimadas.

Por su parte, el secretario general de la formación 'naranja' en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha dicho en declaraciones a RNE que "intentar manipular los reglamentos de las cámaras para poder plantear cosas que solo uno quiere tiene un nombre en el Estado de derecho".