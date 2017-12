Arrimadas avisa sobre el PSC: "No estamos para jugar a la ruleta rusa"

Acusa al Govern de haber jugado con dinero y amistades de la ciudadanía

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defendido este martes que su partido es el único que puede ganar a los nacionalistas en las urnas, y ha pedido que nadie se quede en casa y que elijan a su candidatura: "No estamos para jugar a la ruleta rusa", ha avisado sobre el PSC sin citarlo.

Tiene ganas de demostrar que se puede gobernar mejor y para las personas, no para partidos e ideologías, y que se pueden priorizar políticas sociales "y no chiringuitos políticos", y ha dicho que no hay excusas ante las elecciones del jueves y que Cs logrará la victoria si se vota en masa.