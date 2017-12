Arrimadas culpa al bipartidismo de haber puesto el Gobierno en manos del nacionalismo que busca destruir España

La líder de Ciudadanos en Cataluña y candidata a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha culpado al bipartidismo de PP y PSOE de haber puesto en las últimas décadas el Gobierno "en manos" de los partidos nacionalistas cuyo objetivo es "destruir España".

"No hay que darle la varita mágica a los partidos nacionalistas" ni "darle la oportunidad de definir un país en el que no creen", ha advertido en los Desayunos de Europa Press.

"Al final si uno no reforma España, no rebate, no ilusiona, uno se despierta un día y ve que han declarado la independencia" en una Comunidad Autónoma, ha advertido, por lo que ha instado a "no tener complejos a la hora de rebatir al nacionalismo".