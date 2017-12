Arrimadas acusa a los críticos con el déficit fiscal de nivelarlo "empobreciendo" Cataluña

Cree que la victoria de un partido constitucionalista daría una imagen clara de que "vuelve la legalidad"

Ha insistido en que lo importante en las elecciones es que las fuerzas no independentistas sumen para poder articular un Govern, pero ha dicho que la victoria de un partido "netamente constitucionalista" daría una imagen muy clara de que vuelve la legalidad y la Constitución y de que no hay una mayoría social a favor de la independencia.

Ha abogado por impulsar reformas para mejorar España y Cataluña, pero no pensando en el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, y el de ERC y exvicepresidente Oriol Junqueras, porque "nada de lo que se pueda poner en una Constitución española podrá convencerles, pero tal vez sí a una mayoría social".

Arrimadas ha criticado que el ejecutivo de Puigdemont ha impulsado la peor estrategia de gestión, de negociación y de gobierno, y ha advertido: "Todavía no hemos visto todos los efectos económicos que ha provocado" el proceso independentista.

También tienen parte de responsabilidad los gobiernos centrales: "Si no reformas tu país y te instalas en el conformismo o el inmovilismo, si no eres capaz de pactar, de explicar un proyecto ilusionante, al final los proyectos nacionalistas tiene mejor escenario para crecer", ha señalado, aunque ha prometido que, si es presidenta, no dirá que la culpa de todo es de Madrid.