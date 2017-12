Arrimadas pide cuidar la democracia ante nacionalistas que "riegan muy bien su semilla"

EUROPA PRESS

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha pedido este sábado no dar por sentada la democracia y cuidarla, porque los nacionalistas riegan a diario su semilla: "La democracia no se tiene, se mantiene, y si no la mantenemos, podrá llegar un momento en que la perdamos".

También ha pedido cuidar la UE: "Quizás la sensación es que estará para siempre, pero no, hay que regarla todos los días, porque los nacionalistas riegan cada día muy bien, con abono y focos, su semilla nacionalista", ha advertido en un debate con el presidente del partido, Albert Rivera, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y el ex primer ministro francés Manuel Valls.

Ha criticado que "España no ha regado la plantita de un proyecto común", y ha aseverado que, si anteriormente otros partidos no hubieran tenido complejos a la hora de defender un proyecto para España, el nacionalismo no hubiera llegado a coger tanta carrerilla.

Arrimadas ha dicho que la realidad ha demostrado que los más perjudicados por el nacionalismo están siendo los catalanes, y ha sostenido: "Era falso que había que ser nacionalista para defender los intereses de los catalanes; se defienden mucho mejor cuando tienes un proyecto de unión dentro de España y Europa, no de separación".

RETROCEDER EN EL TIEMPO

Ha señalado que, mientras las banderas de España, la UE y la señera representan la libertad, la igualdad y la unión, la 'estelada' significa querer separarse, poner nuevas fronteras y "automáticamente salir de la UE", por lo que en las elecciones del 21 de diciembre está en juego el futuro también de Europa.

Lo más importante no es cuántos diputados obtenga cada partido, sino los valores que van a regir la sociedad y si van a ser compatibles con la UE o serán contrarios y se irá "hacia atrás en el tiempo", porque el nacionalismo es la antítesis al proyecto europeo, ha remarcado, y ha pedido a los nacionalistas debatir ideas y no abatir personas con insultos.

Han asistido unas 600 personas, y cerca de 400 se han quedado en las puertas al llenarse el espacio del debate, que ha tenido por moderadora a la periodista María Rey, que ha abierto el acto pidiendo un minuto de silencio por los dos guardias civiles y el ciudadano muertos este viernes en un tiroteo en Teruel, tras el que algunos asistentes han gritado 'Viva la Guardia Civil'.