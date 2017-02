Arrimadas, sobre el ideario de Ciudadanos: "No es para pensar de donde venimos, sino donde vamos, que es el futuro"

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este viernes que los idearios que saldrán de la IV Asamblea General del partido no son para pensar en el pasado, sino en el futuro.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Arrimadas ha dicho que "más allá de etiquetas" lo que le importa es el contenido. "Hay que pensar no en etiquetas del pasado, sino del proyecto de futuro que queremos", ha añadido.

"No me avergüenza la historia del partido. Cuando Ciudadanos hizo sus estatutos en 2006, bebió de diferentes fuentes políticas. No se trata de aglutinar todas las etiquetas que podamos en nuestro ideario. Estamos adaptándonos al futuro, pensando en ser un partido que puede gobernar en España y ser decisivo a nivel nacional", ha explicado.

SOBRE LA LEY DE RENTA MÍNIMA: "ES VENDER HUMO"

Por otro lado, Arrimadas ha asegurado que la ley de renta mínima que tramitará el Congreso --y a la que Ciudadanos y el PP se oponen-- es "vender humo" y ha apostado por la fórmula del complemento salarial, que "ayuda a la gente a compatibilizar trabajo con un ayuda".

"En las comunidades autónomas hay rentas mínimas de inserción, pero aparte de estas ayudas, prometer otra sin ningún tipo de criterio nos parece que no se puede pagar. Hemos venido no a hace promesas al aire, sino que sean sensatas", ha explicado.

Con todo, la dirigente 'naranja' ha dicho que "la alternativa no es no hacer nada" sino "defender alternativas". "La solución no es decirle a los ciudadanos que vamos a darles una cosa que no se puede pagar. Pero el complemento salarial ayudará a las familias", ha remachado.